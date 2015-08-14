Кабмін збільшив виплати на протезування для учасників АТО
Кабінет міністрів підвищив суму виплат учасникам АТО на протезування однієї кінцівки за кордоном до 1800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить на сьогодні 2 млн 196 тис. грн, повідомив на прес-конференції перший заступник міністра соціальної політики Василь Шевченко.
«На останньому засіданні уряду нашу пропозицію було підтримано щодо збільшення (виплат на протезування – УНІАН) до 1800 неоподатковуваних мінімумів, це 2 мільйони 196 тисяч 400 гривень, які будуть надаватися тільки після розгляду комісією», - сказав він.
За словами чиновника, необхідність таких змін назріла у зв'язку з тим, що 14 військовослужбовців потребували протезування, на яке не вистачало коштів, виділених раніше.
«Після оприлюднення цього рішення, така можливість з'являється і все складне протезування, яке було обіцяно учасникам АТО, буде забезпечено у встановлений термін», - додав Шевченко.
Довідка УНІАН. Згідно з постановою Кабінету міністрів, прийнятою в липні поточного року, розмір грошової допомоги на протезування однієї кінцівки за кордоном не міг перевищувати 900 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.