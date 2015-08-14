Кабмін збільшив виплати на протезування для учасників АТО

«На останньому засіданні уряду нашу пропозицію було підтримано щодо збільшення (виплат на протезування – УНІАН) до 1800 неоподатковуваних мінімумів, це 2 мільйони 196 тисяч 400 гривень, які будуть надаватися тільки після розгляду комісією», - сказав він.

За словами чиновника, необхідність таких змін назріла у зв'язку з тим, що 14 військовослужбовців потребували протезування, на яке не вистачало коштів, виділених раніше.

«Після оприлюднення цього рішення, така можливість з'являється і все складне протезування, яке було обіцяно учасникам АТО, буде забезпечено у встановлений термін», - додав Шевченко.

Довідка УНІАН. Згідно з постановою Кабінету міністрів, прийнятою в липні поточного року, розмір грошової допомоги на протезування однієї кінцівки за кордоном не міг перевищувати 900 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.