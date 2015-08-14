Понад 27 тисяч батьків-одинаків отримують допомогу від Гуманітарного штабу
13:36, 14 серпня 2015Країна
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Протягом року роботи Гуманітарного штабу Ріната Ахметова набори виживання регулярно отримують найбільш соціально незахищені категорії мирних жителів Донецької і Луганської областей і переселенців - щомісяця 500 тисяч осіб.
/ Фото: Гуманітарний штаб Ріната Ахметова
Однією з основних категорій одержувачів допомоги Штабу, після пенсіонерів та інвалідів, є батьки-одинаки. Це більше 27 тисяч осіб, які постійно отримують продуктові набори.
Штаб Ахметова завжди уважно стежить за якістю обслуговування і дотриманням правил видачі гуманітарної допомоги. Визначено чіткий перелік найвразливіших соціальних категорій населення, які отримують набори виживання.
На сьогоднішній день Гуманітарний штаб Ріната Ахметова видав 4 млн. 14 тис. 465 наборів виживання мирним мешканцям Донецької та Луганської областей, які залишилися на підконтрольних територіях, та тим, хто проживає на лінії зіткнення, а також вимушеним переселенцям на мирній території Донбасу.
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