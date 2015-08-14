Понад 27 тисяч батьків-одинаків отримують допомогу від Гуманітарного штабу

Однією з основних категорій одержувачів допомоги Штабу, після пенсіонерів та інвалідів, є батьки-одинаки. Це більше 27 тисяч осіб, які постійно отримують продуктові набори.

Штаб Ахметова завжди уважно стежить за якістю обслуговування і дотриманням правил видачі гуманітарної допомоги. Визначено чіткий перелік найвразливіших соціальних категорій населення, які отримують набори виживання.

На сьогоднішній день Гуманітарний штаб Ріната Ахметова видав 4 млн. 14 тис. 465 наборів виживання мирним мешканцям Донецької та Луганської областей, які залишилися на підконтрольних територіях, та тим, хто проживає на лінії зіткнення, а також вимушеним переселенцям на мирній території Донбасу.