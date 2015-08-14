Українські фахівці почнуть встановлювати біонічні протези учасникам АТО з наступного року

«За нашими прогнозами, це відбуватиметься з початку наступного року масово», - відповів він на запитання про те, коли учасники АТО забезпечуватимуться такими протезами в Україні.

За словами Шевченка, українські фахівці вже пройшли необхідне навчання. Технології почнуть застосовуватися в Україні після досліджень в Інституті протезування та протезобудування.

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Чиновник зазначив, що поки що бійці АТО отримують допомогу у протезуванні за кордоном. Ця програма фінансується за рахунок держави. У бюджеті на неї передбачено 150 млн грн. В Україні реалізація програми можлива за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів підвищив суму виплат учасникам АТО на протезування однієї кінцівки за кордоном до 1800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить на сьогодні 2 млн 196 тис. грн. Раніше ця сума не могла перевищувати 900 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

6 серпня у Києві презентували технологію Bebionic3 з біонічного протезування учасників АТО, які втратили верхні кінцівки. У такому протезі кожен палець рухається з допомогою мікродвигунів. Протез передбачає 14 видів захоплень і може витримувати вагу до 45 кг.