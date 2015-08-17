МОЗ перевірить у регіонах запаси ліків і вакцин

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ з посиланням на заступника міністра охорони здоров’я Віктора Шафранського.

Як зазначається в повідомленні, робочі групи, які очолять міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі та його заступник Шафранський, ставлять за мету перевірити реальну ситуацію із залишками вакцин та лікарських засобів у медичних закладах для подальшого ефективного перерозподілу життєво необхідних ліків на період здійснення державних закупівель у 2015 році.

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За словами Шафранського, проблема з ліками дуже серйозна, адже протягом кількох попередніх років не закуповувалися в повному обсязі необхідні об’єми імунобіологічних препаратів, сивороток і вакцин.

«Сьогодні МОЗ працює над вирішенням цієї надскладної проблеми», - наголосив заступник міністра, зазначивши, що міністерством максимально спрощено реєстрацію препаратів, тож тепер компанії-виробники мають прискорити оформлення документів на реєстрацію ліків.

«МОЗ контролює кількість імунобіологічних препаратів, які розподілені між регіонами нашої країни, - сказав Шафранський. – Плануємо саме на місцях в лікарнях, поліклініках ознайомитися зі станом справ, подивитися, яким чином ті препарати, що були розподілені в області, зберігаються, використовуються, чи належним чином перерозподіляються залишки».

За словами заступника міністра, в деяких медичних закладах є надлишки, тоді як у великих містах, де велика скупченість населення, спостерігається відсутність препаратів. Тож головне завдання – правильно перерозподілити ліки до того часу, поки буде проведено нові закупівлі.

Заступник міністра наголосив, що на сьогодні органи місцевої влади можуть і повинні ухвалювати рішення про закупівлю лікарських засобів за рахунок місцевих бюджетів.

«Ми плануємо, перебуваючи в робочих поїздках, акцентувати увагу місцевої влади на тому, що вона повинна долучитися до вирішення цієї проблеми», - додав Шафранський.