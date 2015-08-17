Порошенко заявляє, що держава має збільшити увагу до вирішення проблем людей з інвалідністю

На цьому наголосив глава держави Петро Порошенко під час зустрічі в суботу з уповноваженим президента з прав людей з інвалідністю Валерієм Сушкевичем напередодні звіту України в ООН, повідомляє президентська прес-служба.

За словами Порошенка, особливо важлива на сьогодні допомога учасникам АТО, зокрема в питанні протезування та психологічної реабілітації.

«Сьогодні це ті люди, які, в першу чергу, потребують уваги, допомоги та психологічної реабілітації, що допоможе їм адаптуватися і забезпечити нормальну інтеграцію. Держава завжди має бути повернута обличчям до них», - підкреслив президент.

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Сушкевич доповів главі держави про те, що вдалося знайти компроміс з урядом та зберегти пільги на проїзд в транспорті для інвалідів, в питанні оподаткування пенсій, а також виплат, вирішено питання щодо фінансування громадських організацій інвалідів, зазначається у повідомленні.

Уповноважений розповів, що йому вдалося разом з Мінсоцполітики та МОЗ знайти механізм, який убезпечить від зупинки протезування, зокрема - загрозу зупинки надання допомоги через корупційні схеми, які існували.

«Нам вдалося разом з міністром соціальної політики та при підтримці міністра охорони здоров’я знайти механізм, який убезпечить від зупинки протезування», - сказав Сушкевич.

Щодо реабілітації воїнів АТО, то це питання обговорювалось уповноваженим президента з Представництвом НАТО в Україні і були досягнуті домовленості про допомогу, додали в прес-службі.

Порошенко також звернув увагу на успіхи та досягнення українських паралімпійців. «Нам треба удосконалити механізм присудження стипендій президента України», - сказав глава держави.