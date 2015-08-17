Штаб Ахметова надасть допомогу пораненим під час обстрілів у Донецьку,Маріуполі та Горлівці / Фото УНІАН

За інформацією Штабу на даний момент в лікарнях Маріуполя знаходяться 6 постраждалих.

В міськлікарню №3 доставлено 10-річна дівчинка з важкими травмами і осколковими пораненнями. Вночі їй частково ампутували ногу. Мама дівчинки знаходиться в 4-й міській лікарні в дуже важкому стані. Туди ж госпіталізовано ще 4 особи віком від 25 до 78 років. Двоє у важкому стані і двоє – у стані середньої тяжкості.

«Наші волонтери вже перебувають у лікарні, куди госпіталізована дівчинка. Ми чекаємо від лікарів заявки на необхідні медикаменти, і першу партію постараємося передати вже сьогодні до вечора. Також ми готові за необхідності оперативно відреагувати на заявки для дорослих мирних жителів постраждалих в Донецьку і Маріуполі. У всіх лікарнях є контактна інформація Гуманітарного штабу», - прокоментувала Ірина Темерко, керівник напрямку «Адресна допомога» Штабу Ріната Ахметова.

За інформацією Гуманітарного штабу, в лікарнях Донецька знаходяться мирні жителі, які постраждали під час вчорашніх обстрілу міста. Така ж інформація надходить в Штаб і Горлівці.

«Точної інформації щодо кількості та стану постраждалих у Донецьку та Горлівці у нас поки немає. Ми готові надати допомогу пораненим медикаментами. На жаль, через обмеження, поки робочого механізму ввезення медикаментів немає. Як оперативну міру, ми пропонуємо родичам потерпілих, якщо у них є така можливість, виїхати на мирну територію, переважно в Артемівськ, Краматорськ і Маріуполь, для того, щоб ми могли передати необхідні ліки. Ми продовжуємо шукати шляхи вирішення цієї проблеми», - розповіла Ірина Темерко.

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова просить родичів і знайомих поранених мирних жителів, а також усіх, кому відома інформація про постраждалих в результаті бойових дій 16 серпня у Донецьку, Маріуполі та Горлівці звертатися на «гарячу лінію» Гуманітарного штабу – 0800 509 001.