Внаслідок конфлікту на Донбасі загинули щонайменше 6,8 тисяч людей - ООН
17:07, 17 серпня 2015Країна
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В Організації Об'єднаних Націй заявляють про зростання кількості загиблих внаслідок конфлікту на сході України, що триває від квітня 2014 року, до щонайменше 6832 людей.
REUTERS
Про це йдеться у сьомому звіті Управління з координації гуманітарних питань, опублікованому 14 серпня.
У звіті зазначається, що впродовж звітного періоду з 11 липня по 14 серпня 2015 року, в ході зіткнень та обміну вогнем між українськими Збройними силами та озброєними групами бойовиків на сході України кількість жертв серед військових та цивільних громадян зростає.
"Загалом, з середини квітня 2014 року по 27 липня 2015 року щонайменше 6832 людини (одночасно серед військових та цивільних) було вбито та 17087 було поранено в конфліктній зоні на сході України", - сказано у повідомленні.
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