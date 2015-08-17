Внаслідок конфлікту на Донбасі загинули щонайменше 6,8 тисяч людей - ООН

Про це йдеться у сьомому звіті Управління з координації гуманітарних питань, опублікованому 14 серпня.

У звіті зазначається, що впродовж звітного періоду з 11 липня по 14 серпня 2015 року, в ході зіткнень та обміну вогнем між українськими Збройними силами та озброєними групами бойовиків на сході України кількість жертв серед військових та цивільних громадян зростає.

"Загалом, з середини квітня 2014 року по 27 липня 2015 року щонайменше 6832 людини (одночасно серед військових та цивільних) було вбито та 17087 було поранено в конфліктній зоні на сході України", - сказано у повідомленні.