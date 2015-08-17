Квіташвілі та Шафранський відвідають регіональні лікарні

Як повідомили УНІАН у МОЗ, основна мета заходу: перевірити реальну ситуацію з залишками вакцин та лікарських засобів у медичних закладах України для подальшого ефективного перерозподілу життєво необхідних ліків на період здійснення державних закупівель у 2015 році.

Міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі відвідає заклади охорони здоров'я в Житомирській та Рівненській областях.

Заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Шафранський відвідає заклади охорони здоров'я в Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.