Квіташвілі та Шафранський відвідають регіональні лікарні
17:50, 17 серпня 2015Країна
241
18 серпня Міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі та заступник Міністра Віктор Шафранський відвідають медичні заклади у регіонах України та проведуть моніторинг реальної ситуації щодо наявності вакцин та лікарських засобів.
Олександр Квіташвілі / Фото УНИАН
Як повідомили УНІАН у МОЗ, основна мета заходу: перевірити реальну ситуацію з залишками вакцин та лікарських засобів у медичних закладах України для подальшого ефективного перерозподілу життєво необхідних ліків на період здійснення державних закупівель у 2015 році.
Міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі відвідає заклади охорони здоров'я в Житомирській та Рівненській областях.
Заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Шафранський відвідає заклади охорони здоров'я в Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter