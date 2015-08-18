В Україну доставили ліки для ВІЛ-інфікованих на окупованих територіях - ЮНІСЕФ

Як повідомили УНІАН у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ), наступні партії ліків будуть доставлені найближчим часом.

Це перша партія антиретровірусних (АРВ) препаратів, що була доставлена в Україну для дорослих і дітей, які перебувають на непідконтрольних уряду територіях Східної України, після підписання угоди між Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) і Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією на суму 3,7 млн доларів для екстреного надання препаратів ВІЛ-інфікованим людям.

Ця угода надає можливість продовжити антиретровірусну терапію протягом одного року для більше ніж 8 тис. дорослих і дітей, які живуть з ВІЛ, а також проводити тестування на ВІЛ понад 31 тис. вагітних жінок та їхніх дітей.

«Тісна співпраця ЮНІСЕФ з Патентним фондом лікарських препаратів (Medicines Patent Pool), ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» та виробниками АРВ-препаратів призвела до зниження витрат і прискорення процесу закупівлі та доставки цих ліків», - зазначається у повідомленні.

ЮНІСЕФ попереджає, що здоров'я тисяч дітей і дорослих на територіях, охоплених конфліктом в Донецькій і Луганській областях, буде поставлено під загрозу, якщо їхня щоденна антиретровірусну терапія буде перервана.

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У повідомленні нагадується, що південні та східні регіони України, в тому числі Донецька і Луганська області, мають найвищий показник розповсюдження ВІЛ в країні - 644 випадків на 100 тис. осіб. Збройний конфлікт у східній Україні поставив здоров’я ВІЛ-позитивних дітей і дорослих під ще більшу загрозу.

Майже 14 тис. дорослих і дітей, які живуть з ВІЛ, наразі перебувають на непідконтрольних уряду України територіях, 8 тис. з яких наражаються на ризик призупинення антиретровірусної терапії.

Лікування людей, які живуть з ВІЛ, в інших регіонах країни буде забезпечено завдяки регулярному гранту від Глобального фонду і додатковому фінансуванню з державного бюджету України. ЮНІСЕФ придбає необхідні ліки і тестові набори, а також надасть підтримку у їх розповсюдженні.