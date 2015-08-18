Для українських медиків провели тренінги щодо вакцинації проти поліомієліту

Як повідомили УНІАН у МОЗ, для участі в них були залучені заступники директорів (начальників) департаментів (управлінь), які відповідають за питання охорони материнства і дитинства, головні позаштатні спеціалісти департаментів (управлінь) охорони здоров`я з педіатрії, дитячої імунології, епідеміології, а також представники Державної санітарно-епідеміологічної служби з усіх регіонів України.

Як вже повідомлялося, Міністерство охорони здоров’я України отримало від міжнародного дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в якості гуманітарної 1,1 млн доз інактивованої вакцини проти поліомієліту(ІПВ) та 3,7 млн доз вакцини проти поліомієліту оральної, живої (ОПВ) виробництва Санофі Пастер, Франція.

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Під час тренінгу було наголошено, що важливо ефективно використати надану вакцину для проведення як планових щеплень дітям, так і тим, що не отримали вакцинацію у попередні роки. Це має велике значення враховуючи, що рівні охоплення щепленнями дітей проти поліомієліту є критично низькими у всіх регіонах України.

Учасники обговорили питання актуальності та поширеності поліомієліту у світі, стратегічний план ліквідації поліомієліту у світі та підтримання статусу України як країни вільної від поліомієліту, особливості оральної та інактивованої вакцини, техніку введення вакцини, порядок її зберігання з дотриманням «холодового ланцюга», а також ефективного консультування батьків, медичних працівників, представників медіа та громадськості з питань вакцинації.

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Здобуті знання дадуть можливість фахово, своєчасно та на усіх рівнях вжити необхідних заходів, пов’язаних з проведенням вакцинації проти поліомієліту в Україні, а також використати отриманий досвід в питаннях імунопрофілактики в подальшому.