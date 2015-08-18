За рік збройного конфлікту на Донбасі штаб Ахметова допоміг 90 пораненим дітям

За словами керівника напряму «Адресна допомога» Штабу Ріната Ахметова Ірини Темерко, за рік роботи гаряча лінія штабу не фіксувала такої великої кількості дзвінків від рідних поранених дітей. "За останні 2 тижні ми отримали близько 10 звернень. Для 5-ти місячної Лілі, яка цієї ночі постраждала в Мар'їнці, ми вже закупили медикаменти, і сьогодні до кінця дня вони будуть доставлені в Дніпропетровськ, де проходить лікування дитина», - сказала Темерко.

Вона також зазначила, що штаб передав першу партію ліків 19-річному інваліду ДЦП з Макіївки, який отримав важкі травми під час обстрілу.

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"Хлопець знаходиться в важкому стані в місцевій лікарні. Для того, щоб отримати медикаменти, родичам довелося виїжджати на мирну територію. Також були закуплені препарати, необхідні для лікування 10-ти річної Наталі із Сартани, яка перенесла ампутацію ноги. Дівчинка перебуває в стабільно важкому стані. На нашу гарячу лінію зателефонували лікарі маріупольської лікарні, і попросили допомогти. Крім дівчинки була важко поранена і її мама. Повний пакет медикаментів, який потрібен для порятунку життя дитини на найближчий тиждень, ми зібрали. Сьогодні вранці тато Наташі забрав препарати в одній з аптек Маріуполя. Надалі Штаб готовий взяти на себе реабілітацію, протезування. На жаль, сьогодні вранці ми отримали звістку про те, що мама дівчинки померла», – сказала Темерко.

Вона також поінформувала, що Гуманітарний штаб планує доставити в Горлівку титанову пластину для 7-річного Влада, який переніс складні операції з вилучення осколків з виличної ділянки та видалення ока.

"Сім'я потрапила під обстріл на початку серпня, мама дитини загинула. Через 3 місяці лікарі планують провести операцію, зараз хлопчик переведений в звичайну палату. Раніше медикаменти були передані 3-м дітям, які підірвалися на міні в Донецьку. Хлопчики 8, 12 і 13 років отримали важкі поранення з ампутацією кінцівок, і як і раніше знаходяться в реанімації. З їх батьками, які перебувають у шоковому стані, працюють психологи Штабу", - сказала Темерко.

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Вона підкреслила, що за 1 рік роботи Штаб допоміг 90 пораненим дітям.

"Загальну статистику по пораненим ніхто зараз не веде. Ми говоримо тільки про тих дітей, чиї рідні звернулися в Штаб. Для нас ця цифра дуже велика. Ми кожен день сподіваємося, що припиняться дзвінки, припиняться обстріли і діти не страждатимуть. Але поки що це, на жаль, не так. І за останній тиждень ми побачили, що кількість поранених дітей зростає, і це трагедія. Гуманітарний штаб буде робити все можливе, щоб допомогти цим дітям», – зазначила Темерко.

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова просить родичів і знайомих поранених мирних жителів, а також усіх, кому відома інформація про постраждалих в результаті бойових дій 16 серпня у Донецьку, Маріуполі та Горлівці звертатися на гарячу лінію Гуманітарного штабу – 0800 509 001.