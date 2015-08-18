Чим корисний білковий сніданок

60% підлітків більшу частину тижня ігнорують сніданок. Тим часом, регулярний прийом їжі вранці знижує ризик ожиріння. При цьому не все одно, чим харчуватися: в дійсно корисному сніданку має бути багато білків, пише Здоров'я.

Сніданок, в якому міститься 35 грамів білка, зменшує відчуття голоду протягом дня, запобігає набору жирової маси і згладжує коливання рівня глюкози у крові у тих підлітків, які зазвичай не снідали. Такі результати дослідження вчених з Миссурийского університету.

Випробовуваних — молодих людей 18-20 років із зайвою вагою, які снідають не частіше двох разів на тиждень — розділили на три групи. Одну протягом 12 тижнів годували сніданками зі стандартним вмістом білка (13 гр, пластівці з молоком). Іншу тримали на "ранковій дієті", особливо багатій на білок (35 гр, молоко, яйце і пісна свинина). Члени третьої групи продовжували пропускати сніданки. Протягом усього випробування його учасники носили на собі пристрої, регулярно вимірюють рівень глюкози в крові. Перед початком дослідження та після його закінчення добровольців зважували.

Після 12 тижнів експерименту з'ясувалося, що скинути вагу і зменшити денне споживання калорій вдалося тільки тим, хто їв на сніданок багато білка. Всі інші додали у вазі. Знову ж таки, рівень глюкози в крові був найбільш стабільним у тих, хто надавав перевагу білковим сніданкам.