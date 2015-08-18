На непідконтрольні Україні території доставити ліки майже неможливо - штаб Ахметова

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-брифінгу розповіла Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

«На даний момент гуманітарним організаціям практично неможливо доставити на непідконтрольні території медикаменти. Коли пораненим мирним мешканцям допомога потрібна тут і зараз, ані Гуманітарний штаб, ані інші організації не мають можливості доправити ліки. Потреба в ліках величезна. Благодійні організації готові доставляти медикаменти на непідконтрольні Україні території Донбасу. Але, на превеликий жаль, немає правового механізму, що дозволяє це робити. Механізму, який би чітко регламентував перевезення лікарських препаратів», – зазначила Філь.

За умовами Тимчасового порядку перетину лінії зіткнення, доставка ліків на непідконтрольні території може здійснюватися тільки в ручному режимі. Одна людина може провезти через лінію дотику тільки 5 одиниць препаратів в ручній поклажі.

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Механізм оформлення та доставки гуманітарної медичної допомоги відсутній. Прозорих правил, аналогічних тим, що регулюють доставку продовольчої допомоги, немає. У зв'язку з цим Штаб Ріната Ахметова та інші міжнародні гуманітарні організації не можуть завозити ліки в необхідному обсязі.

В існуючих умовах системна медична допомога неможлива. Без життєво необхідних медикаментів можуть залишитися інсулінозалежні хворі (серед них – діти), люди, які потребують протисудомних препаратів, кардіопрепаратів і ліки від астми, а також люди, яким необхідний гемодіаліз.

Для вирішення існуючої проблеми, Гуманітарний Штаб Ріната Ахметова звернувся до Штабу АТО, в який входять представники всіх державних органів здатних вирішити цю проблему, з проханням розробити правила провезення лікарських препаратів для мирних жителів на підконтрольних територіях. Для цього Гумштаб просить залучити українські та міжнародні гуманітарні організації, які надають допомогу, та виробити прозорі правила. Штаб Ахметова оприлюднить відповідь, як тільки його отримає.

Також Гуманітарний штаб Ріната Ахметова просить якнайшвидше розглянути і прийняти закон «Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях», проект якого був розроблений за участю українських та міжнародних гуманітарних організацій, профільних міністерств і відомств. Зараз законопроект знаходиться на експертизі у комітетах Верховної Ради України. Прийняття такого закону дозволить законодавчо вирішити процедурні механізми, пов'язані з доставкою та оформленням гуманітарної допомоги.