Лікарні України будуть переводити на альтернативні види палива - Квіташвілі

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров`я Олександр Квіташвілі повідомив під час перебування у Коростишівській центральній районній лікарні на Житомирщині.

«У регіонах лікарні слід переводити на альтернативні види паливами будемо це робити, треба якомога ширше використовувати альтернативні джерела енергії», зазначив Квіташвілі.

Як приклад на зустрічі обговорено встановлення у Малині на приміщенні Малинського міського районного територіального медичного об’єднання, сонячного колектору.

Наголошувалося, що це відбулося відбулася завдяки програмі ООН «Малі екологічні гранти в Україні» та екологічній організації «МалинЕкоФест».

"Вже впродовж декількох днів завдяки колектору забезпечено гарячою водою хірургічне, терапевтичне, гінекологічне, пологове відділення та операційний блок. Потужність сонячного колектору – 800 літрів на добу при температурі води 65 градусів", - розповів УНІАН керівник департаменту охорони здоров`я Житомирської ОДА Олександр Торбас.

Як повідомляв УНІАН, У Малині Житомирської області реалізували проект програми ООН ”Малі екологічні гранти в Україні” - встановили сонячний колектор за 40 тис дол. на даху місцевої лікарні.