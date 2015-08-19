Квіташвілі відвідав медичні заклади Житомирщини

Про це міністр охорони здоров`я Олександр Квіташвілі зазначив в коментарі кореспонденту УНІАН під час відвідин Коростишівської центральної районної лікарні.

За його словами, МОЗ використає та поширить на інші регіони досвід Житомирщини в плані забезпечення медзакладів ліками та вакцинами.

«Ситуація із запасами вакцин та лікарських засобів у країні є дуже поганою через те, що що деякі категорії вакцин не закуповувалися і 2, і 3 роки, однак кожна область намагається якось цю ситуацію контролювати, Житомирщина тут працює краще, ніж інші області і дефіцити перекриваються за рахунок запасів, які є на місцях. Ми плануємо використати досвід Житомирщини у цьому плані», - зазначив Квіташвілі.

Міністр розповів, що відвідав деякі заклади охорони здоров'я у Новограді-Волинському та Коростишеві.

«Сьогодні на Житомирщині я побачив, що на рівні регіонів є запаси вакцин, які будуть використовуватися до того моменту, поки уряд врегулює ситуацію на загальнодержавному рівні», - сказав він.

Керівник Департаменту охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації Олександр Торбас в свою чергу зазначив, що Житомирська область, в цілому, наразі має запаси необхідних вакцин, однак їх дуже мало.

«Вакцини та ряд найнеобхідніших ліків ми закупили за кошти обласного бюджету», - сказав він.

У відповідь Квіташвілі нагадав, що сьогодні органи місцевої влади можуть і повинні ухвалювати рішення про закупівлю лікарських засобів за рахунок місцевих бюджетів.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив міністру охорони здоров'я Олександру Квіташвілі провести виїзні перевірки медичних закладів на предмет наявності вакцин і медичних препаратів першої необхідності.

«Необхідно зробити виїзні перевірки – разові перевірки в ті області, де найменший рівень забезпечення вакцинами. Протягом тижня провести, щоб на наступний Кабмін (засідання уряду-УНІАН), де яка ситуація», - сказав Яценюк.