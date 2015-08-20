США передали Україні військово-польовий госпіталь, що може діяти у складних умовах до 10 днів

США передали військово-польовий експедиційний госпіталь вартістю 7,6 млн доларів / Фото: УНИАН

Як повідомили УНІАН у Відділі преси, освіти і культури Посольства США в Україні, військова аташе посольства полковник Керол Нортрап презентувала госпіталь на церемонії у Житомирі.

Приймали госпіталь директор Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України полковник Андрій Верба та заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації Ярослав Лагута.

Госпіталь відомий у США під назвою EMEDS (Експедиційна система медичної підтримки) розрахований на роботу у ньому 30 лікарів і допоміжних медичних працівників. У госпіталі можна надавати медичну допомогу 3 тисячам військовослужбовців.

Споруда складається із чотирьох наметів, розгортається протягом 24 годин і може діяти у складних умовах автономно без постачання до 10 днів.

Американські військові протягом місяця навчають українських колег, як найефективніше використовувати госпіталь.