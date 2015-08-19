Ситуація з вакциною від поліомієліту в Україні вже вирішена - Квіташвілі

Про це заявив міністр охорони здоров’я Олександр Квіташвілі, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ.

За його словами, на сьогодні міністерство вже передало ЮНІСЕФ всю необхідну інформацію зі 100% потребами у вакцинах для опрацювання.

Також у прес-службі зазначили, що Квіташвілі відвідав низку медичних закладів районного рівня Рівненської, Житомирської та Київської областей, де перевірив реальну ситуацію із залишками вакцин та лікарських засобів для подальшого ефективного перерозподілу ліків на період здійснення державних закупівель у 2015 році.

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За результатами поїздок міністр констатував, що ситуація з вакцинами складна у всіх регіонах, проте є області, що ефективно координують ситуацію у лікарнях та додатково фінансують вакцинацію з місцевих бюджетів.

«Якщо говорити про те, з якими вакцинами є найбільша проблема, то всюди ситуація більш-менш однакова – є нестача вакцини БЦЖ, АКДП, від поліомієліту, оскільки вони протягом багатьох років не закуповувалися в Україні зовсім або у потрібному обсязі згідно календаря щеплень», - зазначив Квіташвілі.

Водночас він запевнив, що ситуація з вакциною від поліомієліту вже вирішена – МОЗ отримало за кошти канадського уряду від міжнародного дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) як гуманітарну допомогу 1,1 млн доз інактивованої вакцини проти поліомієліту(ІПВ) та 3,7 млн доз вакцини проти поліомієліту оральної, живої (ОПВ) виробництва Санофі Пастер, Франція. Ці вакцини будуть розподілятися в регіони України вже восени цього року, сказав Квіташвілі.

Міністр також наголосив, що на сьогодні органи місцевої влади можуть і повинні ухвалювати рішення про закупівлю лікарських засобів за рахунок місцевих бюджетів.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня Квіташвілі пообіцяв, що Україна вже у вересні розпочне закупівлі ліків через міжнародні організації - ЮНІСЕФ, ПРООН та Crown Agents.