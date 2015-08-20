Вживання алкоголю підвищує ризик щодо розвитку раку - вчені

Автори статті, опублікованої в Британському медичному журналі, проаналізували два великих американських дослідження за участю понад 100 тисяч людей, пише ВВС.

Найбільш очевидний зв'язок виявився між вживанням алкоголю та раком молочної залози.

За словами експертів, ці дані підтверджують рекомендації фахівців про обмеження кількості алкоголю та обов'язкові безалкогольні дні.

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Гарантованої безпечної норми алкоголю немає, але якщо ви п'єте в межах рекомендованих добових лімітів, ризики шкоди для здоров'я є низькими, кажуть вчені.

Британська система охорони здоров'я рекомендує, що чоловіки не повинні регулярно випивати більше, ніж дві банки світлого пива 4,5% на день, а жінки - не більше двох маленьких склянок вина 12% на день.

Втім, зараз у Британії ці настанови переглядаються і їх можуть змінити.

В американських дослідженнях, слабке і помірне вживання алкоголю визначають так: до 15 грамів алкоголю (маленька склянка вина) на день для жінок і до 30 грамів алкоголю (дві пляшки пива по 355 мілілітрів) на день для чоловіків.

Люди, родичі яких хворіли на рак, повинні замислитись над тим, аби споживати менше алкоголю, ніж це рекомендується, або відмовитися взагалі, радить доктор Юрген Рем з Центру залежності та психічного здоров'я в Торонто.