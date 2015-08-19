Яценюк вирішив зняти гриф "для службового користування" з розслідувань у МОЗ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.

"Ми розпочали два службових розслідування по Міністерству охорони здоров'я. Перше службове розслідування було призначено по інформації правоохоронних органів, друге службове розслідування було призначено по скаргах народних депутатів. Два службових розслідування призначені, і вже є висновки, мені щойно надійшли висновки останнього службового розслідування", - повідомив він.

Яценюк нагадав, що, відповідно до законодавства, акти службового розслідування є документами для службового користування.

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"Але як прем'єр-міністр я можу прийняти інше рішення. Тому я пропоную прийняття наступного рішення: зняти гриф "для службового користування" з першого і другого службових розслідувань. Нацдержслужбі разом з профільним віце-прем'єром, міністром охорони здоров'я і членами відповідних комісій із службового розслідування провести публічне заслуховування актів про службове розслідування у Міністерстві охорони здоров'я із залученням представників ЗМІ", - сказав прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня голова фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко заявив у парламенті, що в його політсили багато запитань «у зв'язку з катастрофічною ситуацією в Міністерстві охорони здоров'я».

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Того ж дня міністр охорони здоров’я Олександр Квіташвілі наголосив, що ініціатива про його відставку лобіюється через реформування системи закупівель лікарських засобів. 2 липня Квіташвілі повідомив про рішення піти у відставку з посади міністра охорони здоров'я України та оголосив, що написав заяву.

Кабмін створив комісію, у складі якої також працюють народні депутати, з розслідування діяльності Міністерства охорони здоров'я, зокрема стосовно закупівель, проведених МОЗ у грудні минулого року.

2 липня Комітет ВР питань охорони здоров'я рекомендував парламенту розглянути проект постанови про звільнення Квіташвілі з посади.