Питна вода в пляшках не краща, ніж вода з-під крана

Якщо ви купуєте питну воду в пляшках, думаючи, що вона чистіша і безпечніша для здоров`я, то американські експерти кажуть, що це може бути даремною витратою грошей.

Фахівці з Медичного центру Baylor в Гарланді стверджують, що немає жодної гарантії, що очищена вода в пляшках краща, ніж водопровідна. Дослідники заявляють, що фактично 25% води в пляшках є просто повторно упакованою водою з-під крана.

В Америці перед продажем вода перевіряється Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів /FDA/, але її виробники звільнені від контролю FDA, коли вода пакетується, розливається в пляшки і поступає в магазини.

Аналіз темно-зеленої питної води показав, що велика кількість такої продукції не відповідає епідеміологічним стандартам. У США, як і в Росії, вода з-під крана вважається безпечною для вживання.