Щоденна зарядка допомагає мозку

Регулярна фізична активність запобігає пізнавальному погіршенню, викликаному старінням або нервово-дегенеративними хворобами.

У науковому експерименті клініки Мейо /США/ брали участь 868 людей 50-89 років, із яких 128 осіб мали ознаки порушення роботи мозку.

Лікарі встановили, що мінімальні рівні фізичної діяльності дозволяли зупинити пізнавальну дисфункцію і запобігти втраті пам`яті.

При щоденній зарядці помірної інтенсивності активується робота хімікалій, які захищають мозкові клітини, таким чином, вправи є просто маркером для здорового способу життя, пояснюють неврологи.

Медики довели, що регулярні заняття фізкультурою стимулюють розумову діяльність і нормалізують процеси комунікації між мозковими нейронами.