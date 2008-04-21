Позитивний аналіз на ВІЛ-інфекцію має кожен 300-й мешканець Житомирщини

Позитивний аналіз на ВІЛ-інфекцію має кожен 300-й мешканець Житомирської області.

Про це повідомив заступник голови Житомирської обласної держадміністрації Микола ЧЕРНЕНКО на засіданні обласної координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ/інфекції та СНІДу.

"За темпами поширення ВІЛ/СНІДу Житомирщина посідає 17-те місце серед 27 адміністративних територій держави. Позитивний аналіз на ВІЛ-інфекцію має кожен 300-ий мешканець області. Це невтішна статистика", - констатував віце-губернатор, повідомляє прес-служба ОДА.

За словами М.ЧЕРНЕНКА, з року в рік в області спостерігається тенденція до збільшення кількості людей, уражених на цю смертельно небезпечну хворобу.

М.ЧЕРНЕНКО наголосив, що за період з 1995 року по 1 квітня цього року в області зареєстровано 4198 ВІЛ-інфікованих, у тому числі 114 - в 2008 році. Вже захворів на СНІД 351 мешканець області, в тому числі 8 дітей. Померли від СНІДу, починаючи з 1995 року, 199 осіб, серед них троє дітей.