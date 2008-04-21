Епідемія кору загрожує проведенню Євро - 2008

Під час перебування в Швейцарії та Австрії в рамках Чемпіонату Європи - 2008 для футбольних уболівальників існує висока вірогідність захворіти на кір.

Про це попереджають експерти Європейського центру з профілактики та контролю захворювань

Швейцарія в 2007 році потрапила в четвірку європейських країн з найвищими показниками за кількістю захворювань на кір.

За перші чотири місяці 2008 року зафіксовано 1300 випадків захворювань, тоді як за аналогічний період минулого року було зареєстровано менш ніж 800 подібних випадків.

Усім уболівальникам-гостям чемпіонату лікарі радять наперед зробити щеплення від кору.

Директор центру Сюзана Джакаб нагадала, що "кір на даний момент є однією з найнебезпечніших хвороб, яка може призвести до тяжких наслідків і навіть до смерті".

korrespondent.net