Конфлікти з колегами призводять до розладу сну

Дослідники Університету Мічигану аналізували самопочуття і психо-емоційний стан 2 300 осіб протягом десятиліття і зробили висновок, що умови роботи впливають на якість сну, а не навпаки.

З`ясувалося, що проблеми з начальством на роботі і непорозуміння з колегами більше шкодять режиму сну, ніж нічні зміни, велика кількість робочого часу або нестабільність роботи.

Недостатність сну може мати серйозні наслідки для людини, починаючи від високого ризику дорожніх пригод через сонливість до розвитку хронічних хвороб і навіть смерті, кажуть медики.

Фахівці виявили, що люди, які часто стурбовані подіями на роботі, а також перебувають у конфліктній ситуації зі своїм начальником і колегами, приблизно в 1,7 рази ймовірніше мають розлади сну. Така психологічна напруга має реальні фізичні небезпеки для здоров`я, призводячи до підвищеної втоми і безсоння.

Було встановлено, що сімейні сварки через роботу і діти до трьох років також були істотними передумовами негативних змін якості сну. На здивування авторів, не було знайдено жодного зв`язку між порушенням сну і нічною зміною, роботою на вихідних і тривалим робочим графіком.

Сегодня