Ізраїль допоможе модернізувати міську лікарню в Умані

МАШАВ передасть лікарні медичне обладнання для надання невідкладної медичної допомоги жителям міста / Фото: УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уманської міськради, на базі уманської міської лікарні створять центр надання невідкладної медичної допомоги за ізраїльськими стандартами. 19 серпня між уманською міською лікарнею та Ізраїльським агентством з розвитку міжнародного співробітництва при Міністерстві закордонних справ (МАШАВ) підписано меморандум про взаєморозуміння. Відповідно до меморандуму МАШАВ передасть уманській міській лікарні медичне обладнання для надання невідкладної медичної допомоги жителям міста Умань.

Від імені Ізраїлю меморандум підписав Надзвичайний та Повноважний послом Держави Ізраїль Еліав Бєлоцерковські, який 19 серпня відвідав Умань з офіційним візитом відвідала в рамках підготовки до відзначення іудейського Нового року Рош-га-Шана.