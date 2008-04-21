Носити високі підбори шкідливо для здоров’я
11:02, 21 квітня 2008Країна
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Це може викликати зміщення хребців
Це може викликати зміщення хребців та хвороби внутрішніх органів. Лікарі радять носити взуття на підборах на свята всього кілька годин.
Зручне взуття без підборів теж шкідливе - воно може розвинути плоскостопність. Найбезпечнішим фахівці вважають взуття на п’ятисантиметровому підборі: нога почувається комфортно і шкоди для організму нема, проте таке взуття не бажано носити вагітним жінкам.
Взуття на підборах 9-12 сантиметрів можна носити лише кілька годин на день, кажуть фахівці.
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