Носити високі підбори шкідливо для здоров’я

Це може викликати зміщення хребців та хвороби внутрішніх органів. Лікарі радять носити взуття на підборах на свята всього кілька годин.

Зручне взуття без підборів теж шкідливе - воно може розвинути плоскостопність. Найбезпечнішим фахівці вважають взуття на п’ятисантиметровому підборі: нога почувається комфортно і шкоди для організму нема, проте таке взуття не бажано носити вагітним жінкам.

Взуття на підборах 9-12 сантиметрів можна носити лише кілька годин на день, кажуть фахівці.

ICTV