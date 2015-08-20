За добу в зоні АТО поранено 14 військовослужбовців

13:57, 20 серпня 2015
Країна
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За минулу добу в зоні АТО загинули четверо військовослужбовців, ще 14 зазнали поранень.

раненые Военные медики заверяют, что дефицита лекарств для раненных военнослужащих на востоке Украины нетЗа добу в зоні АТО загинули 4 військовослужбовців, 14 поранені / Фото: УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу в Києві.

"Внаслідок бойових дій за минулу добу 4 військових загинули, ще 14 зазнали поранень", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби бойовики 67 разів обстріляли позиції українських військ на Донбасі. Двічі терористи застосовували артилерію, 15 разів міномети, 1 – реактивні системи залпового вогню, 65 – гранатомети і стрілецьку зброю.

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