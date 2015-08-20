За добу в зоні АТО поранено 14 військовослужбовців
13:57, 20 серпня 2015Країна
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За минулу добу в зоні АТО загинули четверо військовослужбовців, ще 14 зазнали поранень.
За добу в зоні АТО загинули 4 військовослужбовців, 14 поранені / Фото: УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу в Києві.
"Внаслідок бойових дій за минулу добу 4 військових загинули, ще 14 зазнали поранень", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби бойовики 67 разів обстріляли позиції українських військ на Донбасі. Двічі терористи застосовували артилерію, 15 разів міномети, 1 – реактивні системи залпового вогню, 65 – гранатомети і стрілецьку зброю.
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