Кабмін затвердив розмір грошової допомоги у разі інвалідності волонтерів
Кабінет міністрів України затвердив порядок виплати і розміри грошової допомоги, яка виплачуватиметься державою в разі інвалідності або смерті волонтера, повідомив міністр соціальної політики Павло Розенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Кабмін затвердив розмір грошової допомоги у разі смерті або інвалідності волонтерів / © UNIAN
«Сьогодні уряд затвердив порядок та розміри виплат допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги», - написав він.
Згідно з повідомленням, у разі смерті волонтера його сім'я отримає допомогу у розмірі 500 прожиткових мінімумів (609 тис. грн). В разі інвалідності І групи волонтер отримає від держави допомогу в розмірі 250 прожиткових мінімумів (304 тис. грн), ІІ групи – 200 прожиткових мінімумів (243 тис. грн), ІІІ групи – 150 прожиткових мінімумів (182 тис. грн).
Рішення про призначення такої допомоги прийматиметься міжвідомчою комісією, яка створена в Державній службі ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.
Як повідомляв УНІАН, з квітня 2015 року при Міністерстві соціальної політики працює Рада з координації роботи з надання волонтерської та благодійної допомоги, до якої входять представники структурних підрозділів міністерства, інших органів виконавчої влади, причетних до волонтерської діяльності, громадських, благодійних, волонтерських організацій.