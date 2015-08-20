Кабмін затвердив розмір грошової допомоги у разі інвалідності волонтерів

«Сьогодні уряд затвердив порядок та розміри виплат допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги», - написав він.

Згідно з повідомленням, у разі смерті волонтера його сім'я отримає допомогу у розмірі 500 прожиткових мінімумів (609 тис. грн). В разі інвалідності І групи волонтер отримає від держави допомогу в розмірі 250 прожиткових мінімумів (304 тис. грн), ІІ групи – 200 прожиткових мінімумів (243 тис. грн), ІІІ групи – 150 прожиткових мінімумів (182 тис. грн).

Рішення про призначення такої допомоги прийматиметься міжвідомчою комісією, яка створена в Державній службі ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, з квітня 2015 року при Міністерстві соціальної політики працює Рада з координації роботи з надання волонтерської та благодійної допомоги, до якої входять представники структурних підрозділів міністерства, інших органів виконавчої влади, причетних до волонтерської діяльності, громадських, благодійних, волонтерських організацій.