Оприлюднено результати службового розслідування щодо діяльності керівництва МОЗ

Як передає кореспондент УНІАН, такі висновки були озвучені під час публічного представлення результатів службових розслідувань щодо неналежного виконання посадовими особами МОЗ покладених на них службових обов'язків.

Голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко нагадав, що протягом останніх 4-х місяців за дорученням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка у МОЗ було проведено два службових розслідування.

"Одне відбувалося у травні у зв'язку зі зверненням Служби безпеки України, інше, більш глобальне, - протягом червня-липня", - сказав він і додав, що ініціаторами службового розслідування виступили 67 народних депутатів.

Так, до відповідної комісії увійшло 28 осіб, 15 з яких - депутати з різних фракцій, інші, зокрема, - представники міністерств. 13 липня комісія завершила роботу.

Голова відповідної комісії, заступник голови Нацдержслужби Олександр Скопич зазначив: "Комісія дійшла висновку, що недоліки керівництва Міністерства охорони здоров'я мають системний характер і свідчать про неналежну організацію роботи в цілому, оскільки за 6 місяців перебування міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі на посаді не лише не зроблено дієвих кроків щодо вирішення нагальних питань в галузі, але і призупинені деякі процеси у сфері охорони здоров'я. Державні закупівлі, зокрема", - сказав Скопич.

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Він зазначив, що на початку травня 2015 року, під час проведення попереднього службового розслідування в МОЗ, було виявлено недоліки в роботі керівництва. Зокрема, відсутність річного плану закупівель, не сформовано комітет з конкурсних торгів.

"Запевнення керівництва Міністерства охорони здоров'я України, що воно повністю готове до початку закупівель лікарських препаратів і товарів медичного призначення і планує почати закупівлі в середині червня 2015 року, на жаль, для комісії залишаються лише словами", - сказав Скопич.

Говорячи про організацію роботи МОЗ у сфері держзакупівель на 2015 рік, він, зокрема, зауважив, що міністерство із запізненням на 67 днів направлено проект паспорту бюджетної програми на 2015 рік на затвердження до Міністерства фінансів.

"Водночас, упродовж січня-червня 2015 року кошти на закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення Міністерством охорони здоров'я не використовувалися", - сказав Скопич і додав, що до 28 квітня не було документально визначено конкретних посадових осіб, відповідальних за держзакупівлі.

Серед іншого, голова комісії відзначив, що станом на 1 липня 2015 року річний план держзакупівель на 2015 рік відповідним комітетом так і не було складено й затверджено.

"Міністром охорони здоров'я Олександром Квіташвілі не забезпечено організацію закупівель лікарських засобів та виробів медичного призначення за бюджетні кошти, передбачені міністерству у 2015 році", - сказав Скопич і додав, що комісія дійшла висновку, що керівництво МОЗ фактично самоусунулося від забезпечення організації роботи із держзакупівель.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня голова фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко заявив у парламенті, що в його політсили багато запитань «у зв'язку з катастрофічною ситуацією в Міністерстві охорони здоров'я».

Того ж дня міністр охорони здоров’я Олександр Квіташвілі наголосив, що ініціатива про його відставку лобіюється через реформування системи закупівель лікарських засобів. 2 липня Квіташвілі повідомив про рішення піти у відставку з посади міністра охорони здоров'я України та оголосив, що написав заяву.

Кабмін створив комісію, у складі якої також працюють народні депутати, з розслідування діяльності Міністерства охорони здоров'я, зокрема стосовно закупівель, проведених МОЗ у грудні минулого року.

2 липня Комітет ВР питань охорони здоров'я рекомендував парламенту розглянути проект постанови про звільнення Квіташвілі з посади.

19 серпня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк прийняв рішення зняти гриф "для службового користування" зі службових розслідувань у МОЗ і доручив провести публічне заслуховування актів про таке розслідування.