На найближчому засіданні уряду буде розглянуто питання про відповідальність керівництва МОЗ - Вощевський

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час публічного представлення результатів службових розслідувань щодо неналежного виконання посадовими особами МОЗ покладених на них службових обов'язків.

Вощевський зазначив, що сьогодні з цього питання буде зроблено доповідь прем'єр-міністру Арсенію Яценюку.

"Найближче засідання Кабінету міністрів - це питання буде винесено і розглянуто. Будуть зроблені відповідні висновки", - сказав віце-прем’єр.

Він додав, що жоден висновок комісії з розслідування діяльності керівників МОЗ не буде залишено поза увагою.

Як зазначив народний депутат від "Блоку Петра Порошенка", член комісії з розслідування діяльності МОЗ Олег Мусій, прем'єр-міністр мав би протягом 10 днів з моменту надання йому висновків комісії ухвалити відповідні рішення.

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Як було зазначено під час представлення висновків, комісія завершила свою роботу 13 липня, і того ж дня результати її роботи було передано уряду.

"Рішення на сьогодні не прийнято. І це вже запитання до прем'єр-міністра... Він не прийняв відповідне рішення... Висновки (комісії - УНІАН) більш ніж однозначні - про невідповідність займаній посаді міністра охорони здоров'я і про звільнення першого заступника міністра", - сказав депутат.

Він також зауважив, що комісія ухвалила рішення про передачу акта службового розслідування до Генеральної прокуратури.

"Нехай правоохоронні органи дадуть оцінку і займуться цією всією аферою, яка відбувається, і продовжує далі відбуватися з повернення усіх... схем", - відзначив Мусій.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін створив комісію, у складі якої також працювали народні депутати, з розслідування діяльності Міністерства охорони здоров'я.

19 серпня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк прийняв рішення зняти гриф "для службового користування" зі службових розслідувань у МОЗ і доручив провести публічне заслуховування актів про таке розслідування.

Сьогодні, 20 серпня, в Комісії з розслідування діяльності Міністерства охорони здоров'я заявили, що недоліки у роботі керівництва міністерства мають системний характер, зокрема, вчасно не проведено держзакупівлі ліків.