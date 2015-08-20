Квіташвілі вважає заангажованими висновки Комісії з розслідування діяльності МОЗ / Фото: УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час публічного представлення результатів службових розслідувань щодо виконання посадовими особами МОЗ покладених на них службових обов'язків.

Міністр висловив думку, що перше розслідування, проведене щодо діяльності МОЗ, було професійним та мало позитивні наслідки для покращення роботи міністерства. Водночас щодо другого розслідування, яке відбувалося у червні-липні і в якому брали участь 15 народних депутатів, є, на його думку, значна "емоційна" складова.

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Квіташвілі зауважив, що у службових розслідуваннях не повинні брати участь посадові особи органів державної влади, якщо обставини свідчать про їхню особисту зацікавленість у результатах розслідування.

"До комісії входили пан Мусій, пані Богомолець і пані Корчинська. Це люди, які публічно, в інтерв'ю, на сайтах і так далі, ще до розслідування, під час розслідування і після розслідування дуже негативно відгукувалися про МОЗ", - сказав Квіташвілі.

Також, говорячи про звинувачення з приводу того, що за його каденції начебто померло 6 дітей, яких МОЗ так і не направило на лікування за кордон, міністр зауважив, що з цих 6 осіб - троє дітей та троє дорослих. Він навів дати, коли ці люди стали на облік та померли. "Коли проводиться таке розслідування і наводяться такі факти, не вказується дата, коли йдеться про життя і смерть людей, коли потім учасник цієї комісії (йдеться про Мусія - УНІАН) до оприлюднення цього акту розповідає ЗМІ, що на моїй совісті життя 6 дітей, і він бреше, я взагалі ставлю під питання увесь цей акт і його легітимність", - сказав міністр.

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Квіташвілі висловив думку, що у висновках комісії немає свідчень того, яке саме законодавство та регламенти були порушені МОЗ. "Два акти, які були створені Держслужбою: перший був ідеальний і на допомогу, а другий був поверхневий, політично ангажований. Не через дії людей, які працювали, професіонали зі служби, а під тиском народних депутатів, які мають свої особисті інтереси, щоб висновки були такими", - сказав він.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив провести службове розслідування роботи голови міністерства охорони здоров'я Олександра Квіташвілі, його першого заступника Олександри Павленко та інших посадовців МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 серпня, Комісія з розслідування діяльності Міністерства охорони здоров'я представила результати службових розслідувань, згідно з якими недоліки у роботі керівництва МОЗ мають системний характер, зокрема, вчасно не проведено держзакупівлі ліків.

Голова Національного агентства з питань державної служби Костянтин Ващенко нагадав, що протягом останніх 4-х місяців за дорученням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка у МОЗ було проведено два службових розслідування.

"Одне відбувалося у травні у зв'язку зі зверненням Служби безпеки України, інше, більш глобальне, - протягом червня-липня", - сказав він і додав, що ініціаторами службового розслідування виступили 67 народних депутатів.