Міноборони оголосило конкурс на створення санітарного автомобіля для ЗСУ
10:51, 21 серпня 2015Країна
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Міністерство оборони України оголосило конкурс на створення вітчизняного санітарного автомобіля для Збройних сил України.
Міноборони оголосило конкурс на створення вітчизняного санітарного автомобіля для ЗСУ / УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони.
«Міністерство оборони України оголошує конкурс між автовиробниками України з метою визначення базової моделі санітарного автомобіля національного виробника для потреб Збройних сил України. До участі в конкурсі запрошуються посередники й виробники, які не мають власного серійного виробництва», - йдеться в повідомленні.
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