Міноборони оголосило конкурс на створення санітарного автомобіля для ЗСУ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони.

«Міністерство оборони України оголошує конкурс між автовиробниками України з метою визначення базової моделі санітарного автомобіля національного виробника для потреб Збройних сил України. До участі в конкурсі запрошуються посередники й виробники, які не мають власного серійного виробництва», - йдеться в повідомленні.