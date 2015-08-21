Міноборони оголосило конкурс на створення санітарного автомобіля для ЗСУ

10:51, 21 серпня 2015
Країна
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Міністерство оборони України оголосило конкурс на створення вітчизняного санітарного автомобіля для Збройних сил України.

УНИАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони.

«Міністерство оборони України оголошує конкурс між автовиробниками України з метою визначення базової моделі санітарного автомобіля національного виробника для потреб Збройних сил України. До участі в конкурсі запрошуються посередники й виробники, які не мають власного серійного виробництва», - йдеться в повідомленні.

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