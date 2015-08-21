Корисні властивості маточного молочка

Звичайна личинка бджоли, харчуючись маточним молочком, збільшується в 1600 разів всього за 5 днів. Висока ціна цього продукту пов'язана зі складністю його отримання. Бджолярі зрізають маточники до рівня молочка гарячим скальпелем, потім скляною паличкою або з допомогою вакуум-насоса вибирають молочко. До складу маточного молочка входить ДНК, яка несе спадкову інформацію на загальне оздоровлення організму. За рахунок своїх унікальних компонентів, маточне молочко підвищує імунітет організму до такого рівня, що він сам справляється з хворобою.

Маточне містить антисептичні речовини, які згубно діють на стафілококи, стрептококи (тому корисно тим, хто страждає ангінами — вони часто викликаються цими мікробами) і туберкульозну паличку. Цей унікальний продукт підвищує витривалість людини, стійкість до стресів і сприяє якнайшвидшому одужанню після перенесених хвороб.

Маточне молочко покращує обмін речовин в серцевому м'язі, тому ефективно при атеросклерозі, стенокардії, зниженому або підвищеному артеріальному тиску. Маточне молочко зарекомендувало себе як прекрасний засіб лікування і профілактики бронхіальної астми та астматичного бронхіту, завдяки наявності в ньому ацетилхоліну, вітамінів, незамінних амінокислот, гормонів та інших біологічно активних речовин. Молочко бджіл стимулює утворення сперми за рахунок високого вмісту цинку. Особливо корисне для вагітних — завдяки вітаміну Е і фолієвій кислоті сприяє гармонійному фізичному та розумовому розвитку плода.

Маточне молочко протипоказане при індивідуальній непереносності, гострих інфекційних захворюваннях, при захворюванні кори надниркових залоз. Високі дози маточного молочка можуть бути причиною порушень нервової та ендокринної систем. Іноді можуть спостерігатися алергічні реакції. Молочко не потрібно приймати ввечері: воно часто викликає безсоння.

У зв'язку з тим, що маточне молочко швидко руйнується, єдиний спосіб зберегти його — заморозити в натуральному вигляді протягом 10 хвилин після вилучення з вулика або законсервувати з медом. Вживати — розсмоктуючи в роті по 40 мг, один раз на день.