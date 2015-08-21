За рік штаб Ахметова відправив на Донбас 86 автоколон з гуманітарною допомогою

Як повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова, за цей час Штаб відправив 86 автоколон для жителів і переселенців в Донецькій і Луганській областях по обидві сторони лінії зіткнення.За рік доставлено 57,5 тисяч тонн продуктів

22 серпня 2014 року, в першій автоколоні з Дніпропетровська в Маріуполь їхали 60 фур з продуктами для дорослих, дитячими наборами та засобами гігієни. З тих пір гуманітарна допомога Штабу Донбасу стала системною, її щомісяця отримують 500 тисяч осіб.

Читайте такожНа непідконтрольні території Україні доставити ліки майже неможливо - штаб Ахметова

У Маріуполі та Донецьку, на стадіоні «Донбас Арена», функціонують 2 логістичні центри Штабу, які 2-4 рази на тиждень приймають і формують набори виживання. З Донецька їх розвозять у 32 стаціонарні пункти видачі в 17 містах Донецької та Луганської областей непідконтрольної території. З Маріуполя на допомогу вирушає в більш ніж 70 пунктів на мирній території Донбасу для переселенців та жителів на лінії зіткнення. Також у віддалені села по всій Донецькій області допомогу доставляють мобільні бригади видачі Штабу, що дозволяє підтримати максимальну кількість людей там, де немає можливості відкрити постійний пункт.

За рік неодноразово змінювалися механізми доставки, вантаж на лінії зіткнення не пропускали добровольчі батальйони, колон доводилося зупиняти рух через обстріли. Наприклад, маршрути прямування в Донецьк змінювалися тричі. Гуманітарний штаб, долаючи всі перешкоди, продовжує доставляти допомогу.

«За рік відправки Рейсів ми сумарно проїхали понад 1 млн. кілометрів. Найдовше наші машини були в дорозі – 50 годин, коли з 9-ї спроби змогли перетнути КПП під Артемівськом, і через 2 тижні перерви доставити допомогу людям. Зараз 1 автоколона в Донецьк, складається з 10-20 машин, знаходиться в дорозі приблизно 15 годин. Спільно з міжнародними гуманітарними місіями Штабом був вироблений єдиний графік перетину лінії зіткнення на КПП в Волновасі, який дозволяє доставляти допомогу до 4-х разів на тиждень, і зберігати необхідний запас наборів на складі. В місяць ми доставляємо близько 500 тис. дорослих і дитячих наборів виживання», – розповів Олександр Вишняк, керівник напрямку «Гуманітарна допомога» Штабу Ріната Ахметова.

Сьогодні, 21 серпня 2015 року, на Донбас вирушила чергова автоколона. Вона доставить 30 тисяч дорослих наборів виживання.

На сьогоднішній день волонтери Гуманітарного штабу Ріната Ахметова видали 4 млн. 100 тис. дорослих і 299 тис. дитячих наборів виживання по обидві сторони лінії зіткнення.