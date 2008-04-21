Вода - альтернатива омолоджувальній косметиці

Результати останніх досліджень російських і канадських учених-дерматологів засмутили немало жінок: 90% омолоджуючих косметичних засобів не тільки не уповільнюють, а навпаки, прискорюють процес старіння шкіри. Учені виявили і довели факт, що креми навіть з 11% масовою часткою жирів збільшують темпи старіння шкіри. А більшість косметики, що випускається нині, містить близько 40% цих речовин.

Фахівці у галузі косметології Київського Інституту краси запропонували альтернативний підхід до збереження молодості шкіри. У його основі – використання води курортного походження з певним складом. Комплексна програма регенерації шкіри передбачає як вживання такої води за спеціальною схемою, так і зовнішнє застосування у вигляді простих водних процедур і «водного» масажу обличчя, який жінка зможе виконати в домашніх умовах.

- Наші жінки здавна використовували воду певного складу, щоб надовго зберегти свіжою шкіру, усунути її дрібні дефекти. - розповідає головний лікар Інституту краси, заслужений лікар України Інна Волощенко. - Сьогодні ми забули природні і безпечні засоби краси, найчастіше користуємося тільки продуктами хімічної промисловості, які можуть завдати шкоди. Тому в ході нашого експерименту ми хочемо допомогти жінкам пригадати, що між словами «вода» і «краса» є прямий зв`язок!

У експерименті, що розпочався в середині квітня, взяли участь співробітниці Інституту краси. Протягом місяця вони будуть суворо дотримуватимуться «водної програми», використовуючи для пиття і зовнішнього застосування негазовану мінеральну воду «Труськавецька кришталева». Ця вода, на думку фахівців, комплементарна шкірі, тобто доповнює шкіру на рівні молекулярної структури. Тому, мінеральна вода з відомого курорту оптимально підходить для SPA-процедур в домашніх умовах.