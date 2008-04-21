Сьогодні розпочався Європейський тиждень імунізації

За оцінками ВООЗ, імунізація дозволяє щорічно запобігати більше 2 мільйонів випадків смерті. Це одна з найефективніших із погляду вартості видів інвестицій в охороні здоров`я з перевіреними стратегіями, які забезпечують доступність імунізації навіть для найнедоступніших і вразливих груп населення.

Імунізація є перевіреним інструментом боротьби з хворобами і навіть їх ліквідації. Завдяки кампанії імунізації, проведеною Всесвітньою організацією охорони здоров`я (ВООЗ) в 1967-1977 рр., була ліквідована натуральна віспа. До початку проведення цієї програми хвороба загрожувала 60 % населення світу, від неї вмирала кожна четверта хвора людина.

У межах досяжності і ліквідація поліомієліту. З початку проведення кампанії ВООЗ і її партнерів з Глобальної ініціативи з ліквідації поліомієліту захворюваність на поліомієліт знизилася на 99%, і близько п`яти мільйонів людей було врятовано від паралічу. За період з 1999 по 2003 рр. смертність від кору в усьому світі знизилася на 40%.

Були також упроваджені нові вакцини, застосування яких дало значні результати. Це такі вакцини, як перша вакцина для профілактики раку печінки і вакцина від гепатиту В, яка зараз регулярно вводиться дітям у 77 % держав-членів ВООЗ. Швидкий прогрес у сфері розробки нових вакцин означає, що в найближчому майбутньому стане доступним захист від широкого спектру важких інфекційних хвороб.

Ініціатива ВООЗ із дослідження вакцин (ІДВ) була створена в 2001 році для сприяння різним проектам у сфері досліджень і розробки вакцин, здійснюваним різними департаментами ВООЗ. ІДВ є міжнародною групою учених, менеджерів і технічних експертів, завданням яких є сприяння розробці вакцин проти інфекційних хвороб, що мають найбільшу значущість для суспільної охорони здоров`я, поліпшення наявних технологій імунізації і забезпечення того, щоб ці досягнення були доступні людям, які того потребують.

Зараз в усіх країнах, що розвиваються, проводиться регулярна вакцинація від кору, поліомієліту, дифтерії, правця, кашлюку і туберкульозу. До основного пакету вакцин, що є стандартом впродовж ряду років, додалися ряд нових. На даний час імунізація від гепатиту В, рекомендована ВООЗ усім країнам, доступна для дітей в 147 з 192 держав-членів ВООЗ.

Імунізація від Haemophilus influenzae типу b (Hib) рекомендується в тих країнах, де є засоби для цього і де встановлений тягар хвороби; вона проводиться в 89 країнах (у двох із цих країн - тільки в окремих частинах). Вакцина від жовтої лихоманки доступна приблизно в двох третинах країн, де є ризик виникнення спалахів жовтої лихоманки. Регулярна імунізація від краснухи проводиться в 111 країнах.

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