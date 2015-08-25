На Донбасі буде створено три гуманітарно-логістичні центри - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час прес-конференції вчора у Берліні.

“За моїм дорученням до кінця місяця будуть створені три гуманітарно-логістичні центри, які значно поліпшать життя українців на окупованих територіях”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко заявляв, що перші гуманітарно-логістичні центри для допомоги українцям на окупованих територіях можуть з'явитися до 24 серпня.