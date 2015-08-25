Президент присвоїв звання «Мати-героїня» 980 жінкам / Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, згідно з указом, почесне звання присвоєно 980 жінкам - багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п’ять і більше дітей, створили належні умови для виховання, фізичного, інтелектуального та духовного розвитку дітей.

Зокрема, 33 нагороджені представляють Вінницьку область, 54 - Волинську область, 21 - Дніпропетровську область, 1 - Донецьку область, 66 - Житомирську область, 129 - Закарпатську область, 8 - Запорізьку область, 84 - Івано-Франківську область, 19 - Київську область, 3 - Кіровоградську область, 4 - Луганську область, 74 - Львівську область, 28 - Миколаївську область, 95 - Одеську область, 11 - Полтавську область, 175 - Рівненську область, 6 - Сумську область, 32 - Тернопільську область, 16 - Харківську область, 33 - Хмельницьку область, 43 - Черкаську область, 20 - Чернівецьку область, 18 - Чернігівську область, 7- місто Київ.