Перекрито міжнародний канал постачання наркотиків з Італії до України

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України у Львівській області, в автомобільному пункті пропуску «Тиса» Закарпатської митниці було затримано для поглибленого огляду мікроавтобус під керуванням 35-річного жителя Львівської області, який прямував з Італії в Україну. Серед посилок та передач заробітчан, які водій ввозив в Україну, були виявлені пігулки лікарського засобу зі вмістом бупренорфіну.

Пігулки в кількості 99 штук були сховані у банках з-під кавового напою. Орієнтовна вартість цієї партії наркотичного засобу становить близько 60 тис. грн.

Для встановлення кінцевого пункту призначення наркотичних засобів правоохоронці відстежили і задокументували отримання посилки у місті Дрогобич Львівської області. Її отримав 52-річний місцевий житель, який, як було встановлено, і займався їх збутом.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.