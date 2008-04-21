БФ «Розвиток України» передав допомогу Полтавському тубдиспансеру

Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» передав Полтавському обласному протитуберкульозному диспансеру допомогу

Як передає кореспондент УНІАН, допомогу від імені фонду передала Власта ШОВКОВСЬКА.

«Представники фонду привезли нам п`ять дитячих ліжок для молодшого віку, безліч іграшок, одяг, продовольчі товари, предмети сангігієни. Загальна вартість одержаної допомоги становить більше 6 тис. грн.», - сказав в.о. головлікаря диспансеру Анатолій ФІЛЕНКО.

За його словами, фонд і медична установа і надалі планують плідно співробітничати.

Довідка УНІАН. Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» є неприбутковою організацією, заснованою Групою СКМ 15 липня 2005 року. Бюджет фонду формується за рахунок коштів Компанії СКМ. Напрями діяльності фонду: сучасна освіта, здоров`я нації, культурне надбання.

Президент добродійного фонду «Розвиток України» - народний депутат України п`ятого скликання (фракція Партії регіонів) Рінат АХМЕТОВ.

Фонд має намір у найближчі 5 років на реалізацію своїх добродійних програм виділити 150 млн. дол.