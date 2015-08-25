"Лікарі без кордонів" відкрили між Волновахою і Донецьком пункт роздачі питної води

Як повідомляє прес-центр Антитерористичної операції, питна вода доступна для всіх людей, які чекають своєї черги на блокпосту.

Дану допомогу організація MSF надає у співпраці з усіма відповідними органами та за підтримки всіх задіяних сторін.

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У пре-центрі наголосили, що як незалежна медична гуманітарна організація, MSF працює суворо у відповідності з принципами нейтральності та неупередженості. Міжнародна медична організація не приймає жодну зі сторін конфлікту і надає медичну допомогу людям виключно на основі їх потреб. У своїй роботі в Україні MSF покладається тільки на пожертви приватних осіб і не фінансується урядами.