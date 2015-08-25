Німеччина продовжить надавати допомогу в лікуванні українських військових

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, президент в рамках робочого візиту до Німеччини відвідав берлінський військовий госпіталь, де проходять лікування українські військові.

Порошенко поспілкувався із пораненими військовими, а також з медиками, які їх лікують. Президент побажав одужання і зазначив, що Україна чекає на своїх героїв. «Дуже пишаюся такими героями, як ви. Молимося, тримаємо кулаки. Бачу, що у вас сильний бойовий дух», – наголосив Порошенко.

Глава держави поінформував про Марш Незалежності, який відбувся зранку 24 серпня на Хрещатику в Києві, та привітав воїнів із Днем Незалежності.

Також президент повідомив про переговори із канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом, наголосивши, що передусім йшлося про деескалацію ситуації на Донбасі. «З одного боку – наші славні воїни, з іншого – дипломати, і перемога буде за нами», – заявив Порошенко.

Президент повідомив, що Німеччина має намір продовжити надавати допомогу у лікуванні українських військових.

Німецькі лікарі, з якими спілкувався президент, відзначили професіоналізм українських колег, які починали лікувати цих воїнів.

Всього у цьому лікувальному закладі перебувають 5 українців, які отримали поранення в результаті бойових дій на Донбасі. Це рядовий Дмитро Середа з 91-го інженерно-саперного полку, солдат Володимир Сторожук з 93-ї бригади, солдат Іван Вівчар, сержант Ігор Лобода та прикордонник сержант Олексій Годунов. Українські військові лікуються у Німеччині за домовленістю президента України за рахунок федерального уряду, йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, починаючи з березня 2014 року, Німеччина організувала чотири хвилі лікування та реабілітації для 69 громадян України. Наразі на лікуванні в цій країні перебуває 13 військовослужбовців.