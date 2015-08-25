Штаб Ахметова надає допомогу пораненим у Володарському районі дітям

Як повідомили УНІАН у штабі Ахметова, пораненим дітям буде забезпечено повне супроводження у лікуванні.

За словами керівника напряму «Адресна допомога» Гуманітарного штабу Ріната Ахметова Ірини Темерко, штаб забезпечує всім необхідним постраждалих.

«У понеділок зранку до штабу зателефонував дитячий педіатр Володарського району. І повідомив про те, що сталася трагедія. Постраждало четверо дітей. Він просив нас підключитися в наданні допомоги медикаментами та засобами медичного призначення. Співробітники Штабу оперативно відреагували на запит, зв'язалися з лікарями і батьками дітей. Для нас було дуже важливо допомогти родинам у цій страшній біді і забезпечити повний супровід в лікуванні дітей. Сьогодні ми залишаємося на зв'язку з лікарями і готові додатково передати всі необхідні ліки в лікарні», - зазначила Темерко.

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Як повідомлялося раніше, 24 серпня, близько 10.00 ранку, у Володарському районі сталася трагедія - в результаті вибуху постраждали чотири дитини. Наймолодший, 3-річний хлопчик загинув. Трьом дітям надана екстрена медична допомога. 11-річного хлопчика одразу після трагедії доставили до Маріупольської міської лікарні №3. Йому зашили губу і язик, видалили пошкоджені зуби, прооперували ногу. Зараз дитина в реанімації, стан здоров'я лікарі оцінюють як стабільний. Його брат, 9-річний Сергій був доставлений в Дніпропетровську дитячу обласну лікарню. Дитина перебуває у важкому стані.

Ще в однієї дитини - 11-річного Миколки, брата загиблого 3-річного хлопчика - черепно-мозкова травма, множинні травми обличчя і тіла, ампутовано праве передпліччя і гомілки. Хлопчик знаходиться в Володарському військовому госпіталі у важкому стані. На сьогоднішній день лікарня повністю забезпечує лікування. Найближчим часом планується перевезти дитину в Дніпропетровську дитячу обласну лікарню.

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За розпорядженням Ріната Ахметова Гуманітарний Штаб надає супровід пораненим мирним мешканцям Донецької та Луганської областей, пріоритетно дітям, починаючи з серпня 2014 року. За цей час адресна медична допомога вже надана 93 дітям, які отримали поранення внаслідок бойових дій.