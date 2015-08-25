Понад 300 тисяч дитячих продуктових наборів видав Штаб Ріната Ахметова

Станом на 25 серпня 2015 року, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова видав 302 900 дитячих продуктових наборів сім'ям з дітьми від 0 до 35 місяців з Донбасу по обидві сторони лінії зіткнення, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

Видача допомоги дітям здійснюється з серпня 2014 року, коли на Донбас була відправлена перша автоколона Штабу Ахметова з продуктами для мирних жителів.

«Всього за 1 рік роботи на Донбас вирушили вже 87 автоколон з більш ніж 57 тисячами тонн продуктів. Приміром, тільки дитячого пюре, що входить до складу набору, ми доставили більше 6 млн. одиниць. Продукти для дитячих наборів доставляються з дотриманням всіх необхідних температурних і санітарних норм. Вся продукція закуповується в українських виробників і має високу якість. На даний момент в логістичних центрах Штабу в Донецьку і Маріуполі є постійний запас дитячих наборів, що дозволяє безперебійно забезпечувати ними малюків по обидві сторони лінії зіткнення», – розповів Григорій Колдунов, директор Штабу Ріната Ахметова.

Читайте такожЗа рік штаб Ахметова відправив на Донбас 86 автоколон з гуманітарною допомогою Гуманітарна допомога для дітей видається у 61 населеному пункті і 21 районі Донбасу по обидві сторони лінії дотику, де працюють понад 100 стаціонарних пунктів видачі.

На непідконтрольних українській владі територіях Донбасу було видано 255 370 дитячих наборів. Крім цього у віддалені села непідконтрольної частини Донецької області з травня 2015 року допомогу доставляють мобільні бригади видачі Штабу. Там набори отримали понад 900 малюків.

Сім'ї з дітьми з населених пунктів на лінії зіткнення за рік роботи Штабу отримали близько 10,5 тисяч наборів для малюків.

Сім'ям-переселенцям з дітьми до 35 місяців на мирній території Донбасу було видано 37 038 наборів. Тут допомогу отримують діти 6 пільгових категорій.

Дитячі набори від Штабу Ріната Ахметова за складом поділяються на 2 категорії, в залежності від віку дитини: від 0 до 12 місяців, від 12 до 35 місяців. У набори входять дитячі овочеві і фруктові пюре, дитячі суміші та каші, манна крупа, вівсяні пластівці.

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова продовжує забезпечувати продуктовими наборами діток Донбасу, і для цього в серпні планує доставити 39 тисяч дитячих наборів для сімей з дітьми до 35 місяців з Донецької та Луганської областей по обидві сторони лінії зіткнення.