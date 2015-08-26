У Донецькій області від вибухонебезпечних предметів постраждали 8 дітей

Про це повідомляє прес-служба ГУМВС України в Донецькій області.

Як наголошується в повідомленні, міліція посилює заходи з профілактики та протидії розповсюдженню зброї та вибухівки: «Перше завдання міліції - вберегти дітей від необережного поводження з невідомими предметами, які становлять небезпеку для життя і здоров'я, друге - припинити нелегальний обіг зброї та боєприпасів серед населення».

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Ці вимоги були доведені керівникам міськрайорганів міліції на оперативній нараді, яку провів перший заступник начальника ГУМВС України у Донецькій області - начальник слідчого управління Віталій Невгад.

За вказівкою начальника міліції Донецької області В'ячеслава Аброськіна працівникам кримінальної міліції у справах дітей доручено почати нову інформаційну кампанію щодо поводження з вибухонебезпечними предметами.

Заплановано проведення масштабної роз'яснювальної роботи у всіх навчальних закладах регіону. Начальники міськрайорганів міліції орієнтовані на посилене виявлення і вилучення у населення зброї та вибухівки.

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За даними прес-служби, з початку року працівниками міліції регіону вилучено 409 одиниць вогнепальної зброї, з них понад 250 одиниць - протитанкові гранатомети, а також близько 86 тисяч боєприпасів, зокрема більш як 1 200 гранат і понад 1 300 одиниць інших боєприпасів і вибухових пристроїв. Також вилучено понад 157 кг вибухових речовин.