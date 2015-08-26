Єврокомісія проведе оцінку системи переливання крові в Україні

Як повідомили УНІАН у МОЗ, минулого року Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС, одним із спеціальних розділів якої є співробітництво в сфері охорони здоров’я. Йдеться про зобов’язання України адаптувати вітчизняне законодавство до європейських стандартів, в тому числі в частині забезпечення безпеки та якості крові та її компонентів для захисту як отримувачів, так і донорів. Для реалізації Угоди Європейська Комісія проводитиме оцінку системи переливання крові в Україні. Команда аудиторів складатиметься з чиновників Єврокомісії, держав-членів, експертів.

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Заступник Міністра охорони здоров’я України Ігор Перегінець під час виступу в рамках семінару зауважив, що питання безпеки крові для України набуло особливого значення.

«У країні йде війна, гинуть люди, поранені потребують крові. Водночас, ситуація із забезпеченням якості донації в силу того, що Україна знаходиться в лідерах по захворюваності на ВІЛ\СНІД та гепатит, залишає бажати кращого. Ми маємо серйозні політичні зобов’язання, що відображені в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, де одним з ключових елементів визначена безпека крові і органів. Тому тема є дуже важливою. Я вдячний Європейській комісії за організацію професійної місії в Україну, аби з найкращими українськими та європейськими фахівцями оцінити ситуацію, розробити рекомендації та почати їх впроваджувати», - зазначив Перегінець.

Технічна допомога від європейських партнерів включатиме оцінку наявних можливостей і визначення подальших дій та напрямків співпраці з українськими фахівцями.