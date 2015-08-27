США відновлює технічну допомогу Україні у галузі біологічного захисту

Як повідомили УНІАН у МОЗ, Державна санітарно-епідеміологічна служба у межах положень імплементаційної Угоди між Міністерством охорони здоров'я та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки тісно співпрацює із підрядником технічної допомоги у галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї.

«Держсанепідслужба України готова до співробітництва в галузі біобезпеки та до конструктивного діалогу з обговорення існуючих потреб та конкретних кроків майбутньої взаємодії, - зазначає керівник служби Святослав Протас. – Ми високо цінуємо допомогу Міністерства оборони США у досягненні рівня як українських, так і євроатлантичних стандартів біологічного захисту та біобезпеки та покращання можливостей закладів та установ системи державного санітарно-епідеміологічного нагляду».

У плані надання технічної допомоги передбачено забезпечення життєдіяльності попередньо побудованих та модернізованих лабораторій за рахунок допомоги, що надається донором, а також проведення навчання зі спостереження за інфекційними хворобами для персоналу Держсанепідслужби та МОЗ України.

Представники проекту відвідали шість лабораторій і оцінили сучасний стан та діяльність лабораторій-реципієнтів для надання рекомендацій Агентством зменшення загрози Міністерства оборони США та оцінки цих рекомендацій і розробки стратегії виконання програми зменшення біологічної загрози в Україні в майбутньому.

У межах попереднього проекту міжнародної технічної допомоги було побудовано, модернізовано та здано в експлуатацію 8 лабораторій на базі обласних лабораторних центрів Держсанепідслужби у Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Львівській, Харківській, Херсонській та Тернопільській областях та Кримського республіканського лабораторного центру. Лабораторії-учасники проекту модернізовані до рівня BSL-2 та BSL-3.

Українські спеціалісти очікують, що завдяки допомозі США в Україні поліпшиться реагування на спалахи інфекційних хвороб. На їхню думку, співпраця сприятиме підвищенню рівня знань вітчизняних спеціалістів у лабораторній діагностиці патогенів інфекційних хвороб, управління системами біозахисту та біобезпеки позитивно, а також сприятиме зміцненню довготривалих стосунків із вченими-дослідниками із США та інших країн у сфері спостереження за інфекційними хворобами, лабораторної діагностики, клінічних досліджень, біобезпеки.