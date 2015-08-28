П’ятеро громадян Польщі отруїлися у Києві - СЕС

У Києві зареєстровано спалах гострої кишкові інфекції серед громадян Польщі, які тимчасово проживали у готелі «Редіссон» на Подолі. Постраждали 5 осіб.

Про це повідомляє Головне управління Держсанепідслужби в Києві.

Зазначається, що хворих госпіталізовано до інфекційних відділень лікарень Києва, у тому числі трьох - до Київської міської клінічної лікарні №9, двох - до Олександрівської міської клінічної лікарні, з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт».

Станом на 26 серпня в стаціонарі залишалось троє потерпілих. Медична допомога надається в необхідному обсязі.

"При проведенні епідрозслідування з’ясовано, що постраждалі харчувались: сніданки – кафе готелю «Редіссон» ТОВ «Веон Плюс», обід та вечеря – ресторан «Мєтла», вул. Прорізна, 21. Також обідали в кафе ТОВ «Ватмір-1», вул. Волоська, 8/5. Заключний бенкет відбувся в ресторані готелю «Україна», вул. Інститутська, 1», - йдеться в повідомленні.

Для встановлення причин виникнення спалаху та його ліквідації працівниками Держсанепідслужби проведено санітарно-епідеміологічне обстеження кафе готелю «Редіссон» ТОВ «Веон Плюс». Для лабораторних досліджень відібрано 3 зразки кулінарних виробів, 60 санітарно-гігієнічних змивів з об’єктів навколишнього середовища, обстежено 29 працівників кафе. Обстеження інших закладів, де харчувалися постраждалі, та лабораторні дослідження тривають, додали в СЕС.