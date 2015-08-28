Штаб Ахметова завершив програму літнього оздоровлення для дітей

Програма Гуманітарного штабу Ріната Ахметова «Мирне літо – дітям Донбасу» підійшла до кінця. 2 800 дітей відпочили та оздоровилися завдяки їй, а також змогли ненадовго забути і відволіктися від випробуваних за час війни переживань.

600 дітей оздоровилися в бердянському таборі «Факел». Тут відпочивали, як діти, які проживають на підконтрольних територіях Донбасу, так і діти-переселенці.

У таборі діти знайшли нових друзів і розширили коло спілкування. З дітьми працювали професійні педагоги і вихователі, а ще психологи Гуманітарного штабу. Також для них було організоване активне і різноманітне дозвілля: відпочинок на пляжі, майстер-класи та спортивні гуртки, дискотеки, ігри, екскурсія в місто, морська екскурсія на "піратському" кораблі. Діти самостійно вибирали, який вид розваг їм приємніший і цікавіший.

Ще 2200 дітей, які проживають в зоні АТО і не можуть виїхати для відпочинку на мирні території, оздоровилися у літніх центрах Штабу, які були відкриті в чотирьох містах –Донецьку, Єнакієвому, Комсомольському та Харцизьку.

У літніх центрах для дітей також була підготовлена цікава та насичена програма відпочинку: конкурси талантів, літературні гуртки, танцювальні флеш-моби, спортивні заходи та майстер-класи. У центрах також працювали психологи, які проводили для дітей групові та індивідуальні заняття. Крім того, дітей навчили правилам поведінки в надзвичайних ситуаціях.

«Ми вдячні організаторам та працівникам дитячого центру за те, що дали можливість дітям організовано провести вільний час. Вихователі та вожаті доброзичливі, чуйні, приділяють багато уваги дітям. Діти дуже задоволені!», – розповідає Наталія Чумак-Жунь з Єнакієвого, мама дівчинки, яка відпочивала в місцевому літньому центрі.

Дітям, які відпочивали, як у таборі, так і в літніх центрах, сподобався такий вид дозвілля. Вони знайшли друзів, дізналися і відкрили багато нового, розважилися.

«Мені в таборі сподобалися вожаті, вони веселі, класні, вони нас розуміли. Ми з ними стали друзями. Кожен день ходили на море, грали в різні ігри, їздили слухати органну музику, нам всім дуже сподобалося. Ми знайшли тут багато друзів. Все мені сподобалося і хотілося б приїхати ще раз», – ділиться 14-річна Аріна Набока з Мар'їнки, що відпочивала в Бердянську.