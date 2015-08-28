Україна залишилася без органу ліцензування у сфері виробництва та торгівлі ліками

Постанова Кабінету міністрів від 26 серпня позбавила Державну службу з питань лікарських засобів, що ліквідується, повноважень органу ліцензування фармацевтичної діяльності, тоді як орган, який візьме на себе ці повноваження, ще не розпочав роботу.

Згідно з повідомленням прес-служби відомства на сторінці Держлікслужби в Facebook, це може призвести до безконтрольної діяльності учасників фармацевтичного ринку.

«Держлікслужба України змушена припинити виконання функцій органу ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, імпорту лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, що може призвести до безконтрольної діяльності суб'єктів господарювання у вищезазначеній сфері», - йдеться у повідомленні.

Кабмін визначив, що органом, який регулюватиме ринок замість Держлікслужби, має стати Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Однак вона досі не сформована і не розпочала роботу. Водночас уряд не видав документ, який би дозволяв Держлікслужбі і далі виконувати функції органу ліцензування до початку роботи наступника повноважень.

Раніше в прес-службі відомства не змогли відповісти на питання УНІАН, який орган зараз здійснює діяльність з ліцензування виробництва та торгівлі ліками. Згідно з повідомленням, Держлікслужба звернулася до Кабміну з проханням про роз'яснення цього питання.

Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року Кабмін в рамках оптимізації роботи органів державної влади об'єднав Державну службу з питань лікарських засобів та Державну службу з контролю за наркотиками. Реорганізація відомства досі не завершена. Експерти неодноразово закликали уряд прискорити реорганізацію, щоб відомство могло повноцінно забезпечувати роботу фармацевтичного ринку.

Довідка УНІАН. Згідно з рішенням Кабміну, з 26 серпня постанова уряду від 14 листопада 2000 року №698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» втратила чинність. Таким чином, Держлікслужба була позбавлена повноважень органу ліцензування.